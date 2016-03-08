أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الداخلية يستقبل منسق الأمن القومي بسنغافورة لتعزيز التعاون الأمني بينهما

Google+ Print
وزير الداخلية يستقبل منسق الأمن القومي بسنغافورة لتعزيز التعاون الأمني بينهما وزير الداخلية يستقبل منسق الأمن القومي بسنغافورة لتعزيز التعاون الأمني بينهما

اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

استقبل مجدي عبد الغفار وزير الداخلية صباح اليوم تيو تشى هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومى بسنغافورة الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد من كبار المسئولين بجمهورية سنغافورة لحضور الإحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين وسنغافورة وذلك بحضور برمجيت ساداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين أجهزة الأمن المصرية والسنغافورية في مجالات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها من مجالات التعاون الأمني المختلفة .

وأعرب تيو تشي هين خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الجريمة.. مؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب ، وموجها الشكر على رعاية الطلاب الدارسين من الجالية السنغافورية في مصر، كما أعرب عن رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني مع وزارة الداخلية المصرية في مجالي التدريب المشترك وتبادل المعلومات .

وقد استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء العمليات الأمنية الأخيرة التى نفذتها أجهزة الوزارة والتى نجحت خلالها فى ضبط العديد من أعضاء الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها العدائية وجهودها لدعم مناخ الأمن والإستقرار وحرصها على تأمين الجاليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد، كما أكد سيادته على ترحيب الوزارة بتوسيع أوجه التعاون الأمني الثنائي مع وزارة الداخلية بسنغافورة في إطار العلاقات الطيبة التي تربط أجهزة الأمن في البلدين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم