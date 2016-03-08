وزير الداخلية يستقبل منسق الأمن القومي بسنغافورة لتعزيز التعاون الأمني بينهما

استقبل مجدي عبد الغفار وزير الداخلية صباح اليوم تيو تشى هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومى بسنغافورة الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد من كبار المسئولين بجمهورية سنغافورة لحضور الإحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة وذلك بحضور برمجيت ساداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين أجهزة الأمن المصرية والسنغافورية في مجالات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها من مجالات التعاون الأمني المختلفة .

وأعرب تيو تشي هين خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الجريمة.. مؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب ، وموجها الشكر على رعاية الطلاب الدارسين من الجالية السنغافورية في مصر، كما أعرب عن رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني مع وزارة الداخلية المصرية في مجالي التدريب المشترك وتبادل المعلومات .

وقد استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء العمليات الأمنية الأخيرة التى نفذتها أجهزة الوزارة والتى نجحت خلالها فى ضبط العديد من أعضاء الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها العدائية وجهودها لدعم مناخ الأمن والإستقرار وحرصها على تأمين الجاليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد، كما أكد سيادته على ترحيب الوزارة بتوسيع أوجه التعاون الأمني الثنائي مع وزارة الداخلية بسنغافورة في إطار العلاقات الطيبة التي تربط أجهزة الأمن في البلدين.

أ ش أ