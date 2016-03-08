كمال أحمد يعتذر فى كلمته أمام البرلمان.. ويؤكد:"عقوبتكم شرف لى"

قال النائب كمال أحمد، أنه جاء اليوم لمجلس النواب، ليس تخوفاً من العقوبة الموقعه عليه، ولكن احتراماً لمجلس النواب، متابعاً : "تقدمت للترشح فى هذا السن، وكان هدف تواصل الخبرات بعد 40 عاماً، فوجدت عكس ما تقدمت به، وأقدم اعتذارى للنواب جميعهم وللتقاليد البرلمانية للمجلس، وما كنت أود أن يرتبط اسمى بتلك المخالفة ".

وأضاف "أحمد" خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة التحقيق معه، على خلفية ضربه لـ "عكاشة" بالحذاء، والتى أوصت فى تقريرها على حرمانه من حضور جلسات دور الإنعقاد الحالى، قائلاً: " ينبغى أن تكون هناك عقوبة إيذاء ما قد قدمت به، لكى لا يتحول ما قد قمت به إلى تقليد، لكن كنت تحت ظروف غير طبيعية، مقابلة مع سفير دولة أجنبية فى هذا الظرف الحساس، وإهانة لرموز عربية وإتهاممها بالخيانة، وفتح باب التطبيع على مصراعيه، وهذا بالنسبة لى مرفوض، وتدخل فى شؤون الوطن".

و تابع النائب فى كلمته: "اتخذت موقف مصرى قومى قد يُحسب لى أو علي، لكن عقوبتكم فى النهاية شرف لى".

النائب كمال أحمد يعود للجلسة العامة ويتصفح تقرير حرمانه من حضور الجلسات

بالصور.. حرمان النائب كمال أحمد من الجلسات لنهاية دورالانعقاد فى واقعة الحذاء