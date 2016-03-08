أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجلس النواب يوافق على حرمان كمال أحمد من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد

Google+ Print
مجلس النواب يوافق على حرمان كمال أحمد من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد مجلس النواب يوافق على حرمان كمال أحمد من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التوصية التى أوصت بها اللجنة التى حققت مع النائب كمال أحمد، بتوقيع عقوبة عليه بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالية، كعقوبة له على واقعة ضربه للنائب المسقطة عضويته توفيق عكاشة.

كان تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق فى واقعة ضرب النائب البرلمانى كمال أحمد لتوفيق عكاشة عضو البرلمان السابق انتهت إلى التوصية بحرمان الأول من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد.


>- المغازى يطالب البرلمان بإسقاط عضوية كمال أحمد.. ونائب يدعو لتخفيف العقوبة

- بهاء أبو شقة بعد الانتهاء من اللائحة: نسير على طريق الديمقراطية السليمة

- رئيس البرلمان يخطر المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الجزار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365