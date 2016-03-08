مجلس النواب يوافق على حرمان كمال أحمد من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التوصية التى أوصت بها اللجنة التى حققت مع النائب كمال أحمد، بتوقيع عقوبة عليه بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالية، كعقوبة له على واقعة ضربه للنائب المسقطة عضويته توفيق عكاشة.

كان تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق فى واقعة ضرب النائب البرلمانى كمال أحمد لتوفيق عكاشة عضو البرلمان السابق انتهت إلى التوصية بحرمان الأول من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد.

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