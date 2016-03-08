أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر

Google+ Print
رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن لن تُقبل على إصدار أية قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير أمان إجتماعى حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة. وأضاف أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع اعضاء محلس النواب عن محافظة الاسكندرية و الذى حضره وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أمن القومى خط أحمر، مشددأً على أن التحديات التى تواجهنا داخلياً وخارجياً تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكداً أن مصر لديها كل المقومات للنجاح.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموقف الإقتصادى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الإقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التى تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضى وجذب الإستثمارات وتنشيط القطاع السياحى والذى يواجه ظروفاً صعبة منذ أكتوبر الماضى فى هذا البلد، موضحاً أن السياحة ستعود حتماً فأهميتها فى أنها تحرك 70 صناعة خلفها.


>- رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة أورانج ويرحب بانطلاق أعمالها

- الخميس.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن ٣ محافظات

- رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غداً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم