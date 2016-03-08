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وزير التجارة يبحث مع نظيره السنغافوري تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة

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وزير التجارة يبحث مع نظيره السنغافوري تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة وزير التجارة يبحث مع نظيره السنغافوري تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة

طارق-قابيل

عقد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السنغافوري كوه بوه كون تناولت أهمية دعم وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقال قابيل، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إنه استعرض مع كون توسيع حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، والتى لا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين حيث بلغ حجم التجارة 224.17 مليون دولار فقط خلال عام 2014، وهو ما يجب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة خلال أغسطس من العام الماضي، والتي مهدت الطريق لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين وسنغافورة.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها محور قناه السويس ومشروع المثلث الذهبي، فضلا عن مشروعات في مجالات الصناعات الهندسية والأثاث والجلود والبتروكيماويات والصناعات المغذية للسيارات.

ودعى الجانب السنغافوري إلى إيفاد وفد من رجال الأعمال لزيارة مصر خلال المرحلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الإمكانات التصنيعية المتوافرة في مصر، وكذا فرص الاستثمار المتاحة، خاصة وأن مصر لديها مشروعات جاهزة للتنفيذ فورا.

كما تم بحث الاستفادة من التجربة السنغافورية فى دعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا اصدار التراخيص الصناعية وكذا التوسع فى استخدام القطاع الصناعى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الشمس او الرياح.

ومن جانبه، أكد كون أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت كون إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستحوذ على نسبة 99% من هيكل الاقتصاد السنغافوري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

أ ش أ

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