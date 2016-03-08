نصف مليون مواطن يستفيدون من منتجات مدعومة توفرها "خليفة الإنسانية"

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصبح نصف مليون مواطن يستفيدون من خمسين سلعة غذائية من المنتجات الوطنية المدعومة .

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية ان تطورا كبيرا حدث في برنامج السلع الوطنية المدعومة والمقدمة للمواطنين حيث زاد عدد المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج وكذلك السلع المدعومة المقدمة لهم والتي تشمل نحوا من خمسين سلعة تسد معظم حاجات الاسر المواطنة المعيشية اليومية .

واوضح في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم بمقر المؤسسة بحضور شركاء اساسيين للمؤسسة هما شركة اغذية وشركة الفوعة ان المنتجات الوطنية التي تدعمها المؤسسة للمواطنين هي سلع اساسية وتمثل الغذاء الرئيسي للاسرة المواطنة اهمها الارز والسكر والحليب والقهوة ومنتجات اخرى متعددة تشمل معظم مستلزمات المطبخ الاماراتي وباسعار مناسبة جدا لكل اسرة وحسب امكانياتها .

وقال ان نحو الف طن من المواد الغذائية تقدم للمواطنين باسعار مخفضة شهريا وتشمل المواد الاساسية بجميع انواعها .. مشيرا الى ان المؤسسة تتلقى دائما اقتراحات المواطنين لتطوير برنامج الدعم لهذه السلع وقد تمت زيادة اعدادها الى 55 سلعة بانواع متعددة .

وذكر ان 70 الف اسرة مواطنة تستيفد من هذا البرنامج بمعدل 500 الف شخص باتوا يتلقون سلعا مدعمة وباسعار تقل من 20 الى 50 بالمائة عن سعرها الاصلي في السوق .

ودعا مدير عام مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية جميع مؤسسات القطاع الخاص الى ان تتبع منهج المؤسسة في تفضيل المنتجات الوطنية ودعمها حيث تفتخر المؤسسة بانها تركز في تنفيذ برامجها على دعم هذه المنتجات وتقوم بتوفير كميات كبيرة من المساعدات الخارجية من هذه المنتجات.

وقال ان المنتجات الوطنية متميزة من حيث الجودة والغذاء الصحي وهي الاجدر بان يتم دعمها حيث اصبحت الان في متناول اليد وهناك توجه كبير من المستهلكين عليها مثل التمور الوطنية وحليب النوق الصحي وغيرها الكثير .

وأضاف إن مراكز توزيع السلع المدعمة قد زادت عددها الى 36 مركزا منتشرة في جميع انحاء الدولة وقد وضعت للمراكز الجديدة تصاميم تستطيع استيعاب اية اعداد متزايدة من المستفيدين .. وستكون المراكز الجديدة التي ستضاف الى المراكز القائمة مواكبة لتطورات العصر وتحتوي على كافة التقنيات الخاصة بسلامة وأمن الأغذية والمواد والسلع الأخرى التي ترد إلى المراكز ومن ثم تقوم بتوزيعها بانتظام على المواطنين بأسعار مدعومة من قبل المؤسسة.

واوضح ان المراكز الجديدة تهدف إلى توفير سبل الراحة للمواطنين المستفيدين من دعم المواد الغذائية وأن تصاميمها التي اعتمدت تلبي حاجات المواطنين كافة وتقدم لهم السلع بطريقة ميسرة ومريحة للغاية ومن المقرر استخدام طرق تقنية وتكنولوجية مستحدثة داخل تلك المراكز الكبرى لتسهيل الإجراءات وضمان عدم تعطيل المواطنين المستفيدين من الخدمة.

واكد ان توصيل المواد الغذائية للمنازل خاصة لكبار السن مستمر كما يتم تخصيص رسائل نصية مباشرة لكل مواطن مستفيد بالكميات التي تم صرفها لضمان عدم التجاوز في الحصص المخصصة له وهي خطوة ضمن الخطوات التي تتبعها المؤسسة لتطوير الخدمات لتكون ذكية حيث تم أيضا إدخال خدمة تتيح لأي مواطن الحصول على حصته من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني ويمكنه استلامها داخل تلك المراكز من دون الحاجة للنزول من سيارته.

واشار الى انه تم تقسيم المراكز وفق التصميمات الهندسية الحالية لاستيعاب التوسع المستقبلي في حال زيادة عدد السلع الغذائية المدعومة أو إضافة سلع غذائية نوعية جديدة مثل اللحوم والخضراوات الطازجة.. كما تمت مراعاة تحسين تجربة المستفيدين من خلال العملية الكاملة للشراء ومنذ دخولهم المركز بداية بطلب المواد الغذائية ثم دفع المبالغ المالية ومن ثم الاستلام .

وذكر انه تم إدخال خدمات نوعية جديدة ستعمل مع بداية عمل المراكز الجديدة مثل خدمة القيادة الذاتية .. مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بعض الموردين لمعرفة الخدمات التجارية الممكن إضافتها وبالتالي خلق تجربة تسوق مثالية للمستفيدين سواء للسلع المدعومة أو للسلع التجارية الأخرى.

وشكر مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية وسائل الاعلام في الدولة التي تعد جسر تواصل بين المواطنين والمؤسسات الاخرى مؤكدا ان المؤسسة مستعدة لتلقي اية اقتراحات من جانب المواطنين المستفيدين من السلع المدعومة لتعديل البرنامج او اضافة اية امور تفيد المواطن وتسهل عليه الحصول على نصيبه من هذه السلع .

من جانبه قال سعادة محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة ان نحو عشرة اطنان من السلع تقدمها الشركة شهريا لبرنامج السلع المدعمة الذي تشرف عليه مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية وباسعار مخفضة حسب الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة والشركة .

واوضح ان شركة الفوعة تقوم بطرح منتجاتها الوطنية في الامارات الشمالية باسعار مخفضة وفي متناول الجميع وتلقى اقبالا مهما خاصة وان معظمها ياتي من مزارع المواطنين .. مشيرا الى ان نحو 24 الف مزارع يقدمون منتجات مزارعه للشركة التي تشرف على تسويقها .

من جهته قال طارق احمد الواحدي المدير التنفيذي للعمليات في شركة اغذية ان الشركة تعد شريكا استراتيجيا لمؤسسة خليفة للاعمال الانسانية وتقدم لها منتجات اماراتية تزود بها مراكز التوزيع التابعة لها .

و اكدت اسماء السويدي مديرة المبيعات الحكومية في شركة الفوعة ان الشركة تزود 19 مركزا تشرف عليها مؤسسة خليفة لاعمال الانسانية من مراكز توزيع السلع المدعومة في المناطق الشمالية باحتياجاتها من السلع التي تلبي حاجات المواطنين وبنوعياتها المتعددة .. منوهة إلى ان شركة الفوعة قدمت للمراكز 300 طن من التمور خلال العام الماضي 2015 .