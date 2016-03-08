ضبط لصين ينتحلان صفة ضابطين لسرقة الأثرياء العرب بالعجوزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط عاطلين مسجلين سرقة بالإكراه، ينتحلان صفة ضابطى شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه، بعد توقيفهم فى الطريق العام والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة أن "همبكة وحسون" تم ضبطهما خلال كمين معد لهما بعد ورود العديد من البلاغات بتعرض عدد من الأثرياء العرب من جنسيات مختلفة لحوادث سرقة من المتهمين، بعد انتحالهما صفة ضابطين.

وبضبطهما تم العثور على 20 ألف جنيه، وعربية ملاكى وطبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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