انطلاق فعاليات برنامج الريادة للمرأة بقرى أبيس بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبى "ريادة المرأة فى مجال الأعمال المجتمعية" بمركز خدمات أبيس بالقرية الثامنة الرئيسية والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وقالت سامية مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إن الدورة تستمر ثلاثة أيام بحضور 60 من السيدات الريفيات الراغبات فى تنفيذ مشروع صغير أو لديهن مشروع قائم.

واستعرضت مقررة الفرع خلال الافتتاح نبذة عن إنجازات الفرع فى مجال نشر ثقافة المشروعات الصغيرة ومحاربة الفقر، وأكدت أن البرنامج التدريبى يتناول مهارات تحفيز الذات وأساسيات ريادة الأعمال وعرض لمصادر التمويل والخدمات الاستشارية للمشروعات الصغيرة من خلال ممثلين من الصندوق الاجتماعى وبنك مصر.

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