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محمد صلاح يقود هجوم روما أمام ريال مدريد

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محمد صلاح يقود هجوم روما أمام ريال مدريد محمد صلاح يقود هجوم روما أمام ريال مدريد

محمد صلاح

جمعت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، على تواجد النجم المصرى محمد صلاح فى التشكيلة الأساسية لفريق روما الإيطالى، الذى يحل ضيفاً على ريال مدريد الإسبانى، بملعب “سانتياجو برنابيو”، فى “إياب” دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وذكرت صحف “لاجازيتا ديللو سبورت”، و”الكوريرى ديللو سبورت”، و”الكوريرى ديلا سيرا” على تواجد محمد صلاح فى تشكيلة روما الاساسية بمباراة الليلة. ويتربع محمد صلاح على عرش قائمة هدافى روما بمسابقة الدورى الايطالى برصيد 11 هدفاً. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت يوم 17 فبراير الماضى بملعب “الأولمبيكو”، انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

 

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