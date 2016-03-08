"أريكة الحب" تعانق الجالس إليها

هل تشعرين بالوحدة، وتحتاجين إلى رفع معنوياتك؟

ان "أريكة الحب" تقدّم إلى الجالس إليها، بالإضافة إلى الاسترخاء، العناق!

كانت لي يون كيونغ صممت الأريكة، طمعاً في نيل جوائز مسابقة "آي ديزاين آواردز" A Design Awards ، بعد أن استوحت فكرتها من ولادة ابن أخيها، إذ أرادت أن تجسّد شعور الأمان الذي يحظى به الطفل بين ذراعيّ أمه، من خلال صنيعها.

إشارة إلى أن الأريكة ضخمة ووثيرة، ومزودة بمسند جانبي عند كل طرف منها لإراحة الذراعين، ويمكن أن تلتف حول الجالس لتحضنه. يمكن الجلوس على أريكة أو زوجين منها لتجربة مثالية!

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