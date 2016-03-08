تأجيل محاكمة ريهام سعيد و«الهواري» في اتهامهما بـ«تشويه سمعة زينة» لـ 12 مارس

قررت محكمة جنح أول اكتوبر، تأجيل محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، في اتهامهما بتشويه سمعة الفنانة زينة، لجلسة 12 مارس، للمرافعة.

وكان عاصم قنديل، محامي الممثلة زينة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير”، بقناة النهار، حسبما أفاد مراسل أونا.

وقال محامي زينة، في بلاغه، إن “ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة زينة، والتشهير بها من خلال استضافة الصحفي أحمد الهواري، تحدث خلالها عن مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه هو والد أطفالها”.

واتهم محامي زينة ريهام سعيد، بـ”تزييف الحقائق، ونشر أخبار مغلوطة مما يعرضها للمسائلة القانونية”.