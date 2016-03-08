المنيا تكرم السكرتير العام المساعد لانتهاء مدة خدمته وندبه للإسكندرية

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، حفل تكريم اللواء عصام الليثي، سكرتير عام مساعد المحافظة لانتهاء مدة خدمته بالمحافظة وندبه للعمل سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.

حضر الحفل العميد مصطفى عبد الرحيم السكرتير العام المساعد، والذي تولى مهام منصبه الجديد أمس، وعدد كبير من القيادات التنفيذية وموظفي الديوان العام.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره “الليثي” علي جهوده وإخلاصه وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته، وأنه كان مثالاً للقيادة التي نحتذي بها في الرقي في التعامل مع كل المواطنين والموظفين، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم .

وتقدم قاسم على محمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالديوان بكلمة شكر نيابة عن العاملين بديوان عام المحافظة ، لجهوده خلال الفترة الماضية والتي لمسها جميع القيادات والموظفين.

وعبر “الليثي” عن شكره وامتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع، موضحا أنه لم يسعى لترك المنيا وانه كان سعيدا خلال توليه المنصب ،داعيا الله عز وجل أن ينال رضاه وان يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والامانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.