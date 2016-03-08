إسعاف الشرقية يعثر على 125 ألف جنيه ويسلمها لزوجة متوفى

عثر طاقم سيارة إسعاف من وحدة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم ، على مائة ألف جنيه مصرى و12 ألف ريال سعودى ومتعلقات شخصية كثيرة فى موقع حادث تصادم بالقرين، أسفر عن وفاة شخص، وحافظ طاقم الإسعاف على المبالغ المالية وقام بتسليمها لزوجة المتوفى. وذلك أثناء وقوع حادث تصادم بطريق القرين بمحافظة الشرقية، ووصول سيارة الإسعاف رقم 1690 من إسعاف القرين، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن وفاة “م ال ال” مستقل السيارة الملاكى، وأثناء نقل المصابين، عثر كل من المسعف عادل عبد العزيز والسائق محمود حمدى من قوة طاقم سيارة الإسعاف فى مكان الحادث على مبلغ 12011 ريال سعودى، وشنطة بها مبلغ 108 آلاف جنيه مصرى، وعدد 2 هاتف محمول سامسونج، ومتعلقات شخصية كثيرة، وقام رجال الإسعاف بوحدة القرين بالحافظ على الأموال والمتعلقات حتى تسليمها لزوجة المتوفى. جدير بالذكر أن محافظة الشرقية شيعت أول أمس جثمان المسعف، رضا محمد شحاتة الذى استشهد أثناء تأدية عمله ونقل أحد المصابين بحادث إرهابى بالشيخ زويد.