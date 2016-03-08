بالصور.. البابا تواضروس يلتقى الرئيس العراقى

التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الرئيس العراقى فؤاد معصوم والوفد المرافق له.

وضم الوفد المرافق للرئيس العراقى كلا من: إبراهيم الجعفرى وزير الخارجية وفلاح حسن زيدان وزير الزراعة، وفالح الفياضى مستشار الأمن الوطنى، ونزار محمد سعيد مدير مكتب الرئيس العراقى، وحسين الهنداوى مستشار الرئيس العراقى، وازاد أحمد أحمد مستشار الرئيس العراقى وضياء الدباس سفير العراق بالقاهرة وعدد من مسئولى الرئاسة العراقية.

وكان الرئيس العراقى قد وصل إلى القاهرة أمس /الاثنين/ فى زيارة رسمية لمصر تستمر ثلاثة أيام، وهى الأولى له منذ توليه منصبه الرئاسى فى يوليو 2014.