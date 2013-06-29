مسيرات حاشدة تجوب شوارع طهطا بسوهاج تطالب برحيل النظام

مازالت المسيرات الحاشدة تجوب شوارع مدينة طهطا بمحافظة سوهاج ، يقودها أعضاء الأحزاب والحركات والقوي السياسية والالاف من ابناء مركز طهطا يرددون الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد الرئيس مرسي ويطالبونه بالرحيل من الحكم واسقاط نظام جماعة الاخوان المستبدة .

من الجدير بالذكر انه تم تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد عقب صلاة الجمعة اليوم بميدان المحطة بطهطا ثم خرجت مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وعادت مرة اخري الي مقر الاعتصام بميدان المحطة ثم عاودت الخروج مرة اخري منذ عدة ساعات لتجوب الشوارع الرئيسية .

وقد أعلن المتظاهرون استمرارهم في الاعتصام لحين اسقاط ورحيل الرئيس مرسي عن الحكم.