أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مسيرات حاشدة تجوب شوارع طهطا بسوهاج تطالب برحيل النظام

  • 53
Google+ Print
مسيرات حاشدة تجوب شوارع طهطا بسوهاج تطالب برحيل النظام مسيرات حاشدة تجوب شوارع طهطا بسوهاج تطالب برحيل النظام

970058_10201430182746642_1259950307_n

مازالت المسيرات الحاشدة تجوب شوارع مدينة طهطا بمحافظة سوهاج ، يقودها أعضاء الأحزاب والحركات والقوي السياسية والالاف من ابناء مركز طهطا يرددون الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد الرئيس مرسي ويطالبونه بالرحيل من الحكم واسقاط نظام جماعة الاخوان المستبدة .

من الجدير بالذكر انه تم تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد عقب صلاة الجمعة اليوم بميدان المحطة بطهطا ثم خرجت مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وعادت مرة اخري الي مقر الاعتصام بميدان المحطة ثم عاودت الخروج مرة اخري منذ عدة ساعات لتجوب الشوارع الرئيسية .

وقد أعلن المتظاهرون استمرارهم في الاعتصام لحين اسقاط ورحيل الرئيس مرسي عن الحكم.

1 (7)942628_10201430204507186_816934922_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا