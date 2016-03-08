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الأسواق الحرة : التعامل مع القادمين إلى مصر بالعملة الصعبة فى كافة عمليات الشراء

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الأسواق الحرة : التعامل مع القادمين إلى مصر بالعملة الصعبة فى كافة عمليات الشراء الأسواق الحرة : التعامل مع القادمين إلى مصر بالعملة الصعبة فى كافة عمليات الشراء
اكد الكابتن نادر فؤاد المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم 3 أن الإعلان المتداول على صفحات التواصل الإجتماعى خاص بالقادمين من السفر والراغبين فى القيام بالتسوق من شركة للاسواق الحرة والمتواجدة بمطار القاهرة ستقتصر عمليات الشراء منها فقط بالعملات الصعبة وليس الجنيه المصرى كما كان متبع سابقا مضيفا أن هذه التعليمات سرى تطبيقهامن اليوم الثلاثاء بناء على منشور صادر من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاسواق الحرة.

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع الإلكترونية عن منع التعامل بالجنيه المصرى داخل صالات الوصول بالمطار والتعامل بالعملات الصعبة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونيه قد نشرت ما يفيد بمنع التعامل بالجنيه المصرى داخل صالات السفر والوصول وهو ما نفاه رئيس المطار.


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مصر 365

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