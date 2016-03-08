مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة بجامعة بنها والإتحاد العربى للتنمية المستدامة

وافق مجلس جامعة بنها خلال جسلته الأخيرة والتى عقدت برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة وبحضور نوابه وعمداء الكليات على عقد مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة بمشتهر والإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة وذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كم تم الاتفاق على إنشاء مقر جديد لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة بنها بما لا يتعارض مع المخطط العام والشكل الجمالى والحضارى للكليات وفى اطار وطبقا القواعد المالية والقانونية السليمة
وشدد المجلس خلال جلسته أيضا على عدم سفر ومشاركة اى عضو هيئة تدريس فى مؤتمرات خارج البلاد قبل الرجوع الى ادارة الجامعة والحصول على اذن مسبق وذلك حرصا على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من المخالفين.
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