مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة بجامعة بنها والإتحاد العربى للتنمية المستدامة

وافق مجلس جامعة بنها خلال جسلته الأخيرة والتى عقدت برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة وبحضور نوابه وعمداء الكليات على عقد مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة بمشتهر والإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة وذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

كم تم الاتفاق على إنشاء مقر جديد لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة بنها بما لا يتعارض مع المخطط العام والشكل الجمالى والحضارى للكليات وفى اطار وطبقا القواعد المالية والقانونية السليمة

وشدد المجلس خلال جلسته أيضا على عدم سفر ومشاركة اى عضو هيئة تدريس فى مؤتمرات خارج البلاد قبل الرجوع الى ادارة الجامعة والحصول على اذن مسبق وذلك حرصا على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من المخالفين.

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