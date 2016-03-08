محافظ الإسكندرية يوافق على رعاية مهرجان الإسكندرية السينمائى

التقى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، حيث وافق المحافظ على رعاية مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر المتوسط فى دورته رقم 32، والذى سيقام فى الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر القادم، وذلك بحضور 33 دولة لأول مرة فى تاريخ المهرجان، جاء ذلك بحضور قدرى الحجار مدير المهرجان ومحمد يوسف أمين عام المهرجان.

من جهة أخرى أمر عبد الظاهر بتشكيل لجنة عليا لتسهيل كل ما يلزم لإنجاح المهرجان، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لرعاية المهرجان. وأكد المحافظ على أهمية إخراج المهرجان بالصورة التى تليق بمحافظة الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط، والانتهاء من كافة الاستعدادات على أكمل وجه، مما يعطى انطباعا لجميع الدول بمدى استعداد محافظة الإسكندرية على استقبالها هذا الحدث الهام.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية، سوف تشهد عددا من الأحداث والمهرجانات خلال هذا الصيف لتعود لها الريادة فى الأحداث الثقافية والفنية والعلمية، وذلك بعد أن قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة، لإقامة مسابقة لـ"القصة والشعر" على هامش مهرجان الكتاب الدولى، المقرر إقامته خلال أشهر الصيف.

وسيتم فيه تخصيص جوائز مادية وعينية للشباب المشاركين، وهو ما يعد الأول من نوعه، ويجرى الآن وضع هذه المهرجانات فى موضع التنفيذ .

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