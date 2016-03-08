بالفيديو والصور.. تدشين مبادرة الرئيس للمعرفة بجامعة سوهاج بمسيرة طلابية

دشن الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء بنك المعرفة المصرى الذى سيسهم فى بناء الإنسان معرفيا وعلميا سليما، والذى يقام تحت رعاية المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، التابع لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة.

وقام رئيس الجامعة صباح اليوم بمسيرة طلابية حاشدة داخل شوارع الجامعة حتى قاعة المؤتمرات الزجاجية للإعلان عن تدشين بنك المعرفة المصرى بالجامعة، يرافقه الدكتور خالد عبد الفتاح محمد عضو المجلس الاستشارى برئاسة الجمهورية، والدكتور محمد حسن استشارى بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس محمود داوود مدير التسويق والتدريب، والدكتور محمود ابو العز المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة.

وقال نور الدين أن اليوم هو لحظة تاريخية فارقة، فى التحول من الاهتمام بالحجر إلى الاهتمام بالبشر وبناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن المبادرة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2014 تهدف إلى نقل المجتمع المصرى من مجتمع تقليدى، إلى مجتمع متعلم يفكر ويبتكر من خلال التعلم المستمر والمعرفة، عن طريق إنشاء بنك للمعرفة المصرى وهى البداية الصحيحة للإنسان، مضيفا بأننا جميعا كباحثين وعلماء وطلاب وعاملين سوف نستفيد من هذا المشروع العملاق عن طريق ربط المكتبات الرقمية بالجامعة بهذا البنك، وهذا سيوفر لنا المعلومات ونشر الأبحاث العلمية دون أى تكلفة وفى زمن قياسى، وسيؤدى إلى رفع تصنيف الجامعة من حيث الترتيب بين الجامعات العالمية والمحلية على السواء، مناشداً الحضور جميعا بتوجيه تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يغفل بناء الإنسان بالتوازى مع بناء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة على التوازى.

ومن جانبه قال خالد عبد الفتاح رئيس قطاع المعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات، موجها شكر خاص للدكتور نبيل نور الدين لحسن استقباله بوفد بنك المعرفة، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج انتقلت من قلب التطوير إلى قلب الرعاية الرئاسية، عبر وجود العديد من المكتبات الرقمية المتكاملة بها التى تحولت من الفهرسة اليدوية إلى الفهرسة الرقمية، موضحا أن جامعة سوهاج من أوائل الجامعات التى قامت برفع جميع الرسائل العلمية التى أجازتها وأصبحت جاهزة للتداول من خلال البنك.

جدير بالذكر أن تدشين المبادرة بدأت بعرض فيلم تسجيلى يوضح أهمية المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء بنك معرفية لتداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت وتحديد الجهات المستخدمة والمستفيدة من هذا البنك، والتى شملت جميع القطاعات، وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور نبيل درع الجامعة للدكتور خالد عبد الفتاح عضو المجلس الاستشارى برئاسة الجمهورية تقديرا للجهود التى تبذلها الرئاسة لبناء الإنسان المصرى.

- افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "بنك المعرفة المصرى" بجامعة سوهاج

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- غداً افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "بنك المعرفة المصرى" بجامعة سوهاج