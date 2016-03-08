صور: إيمان عز الدين تتسلم جائزة أفضل «توك شو» اجتماعي في مصر والوطن العربي

تسلمت الإعلامية إيمان عز الدين، جائزة أفضل برنامج “توك شو”، في مصر والوطن العربي عن برنامج “مفتاح الحياة”، من قبل اتحاد الإعلاميين العرب.

وكان قد تم اختيار “مفتاح الحياة”، بعد تصدره كافة استطلاعات الرأي من حيث نسب المشاهدة في قناة الحياة، والقنوات الأخرى، وهى استفتاءات تتم من خلال الجمهور.

كما تم اختيار البرنامج من قِبل مجموعة من خبراء الإعلام العرب من خلال مجموعة من المعايير المهنية، وذلك مقارنةً بالبرامج المماثلة سواء في قناة الحياة أو القنوات الأخرى.

وأكدت إيمان عز الدين، أن البرنامج عاهد المشاهدين من البداية على المهنية، وأن يكون العين التي يرى بها المواطن، والمسئول الواقع بدون تجميل أو اجتزاء للحقائق.

وأضافت أنها ستستمر في رسالتها الإعلامية سواء في قناة الحياة أو أي نافذة إعلامية محترمة.

وقالت “عز الدين”، إن ” التقدير يرجع إلى فريق العمل المحترم برئاسة وليد عبد الرحمن”، مؤكدةً وجود قدر عالي من التفاهم والتعاون بينهم.

وأعرب الإعلامية إيمان عن شكرها للملايين من المشاهدين الذين يتواصلون مع البرنامج بـوسائلٍ عدة، وعلى الثقة الكبيرة .

وقال محمد الشرقاوي، أمين عام اتحاد الإعلاميين العرب، إن ” البرنامج مميز جدًا، وعلى تواصل دائم مع الجمهور، وله جماهيرية عريضة ومصداقية عالية جدًا، وهو ما يتضح في نسب المشاهدة”.

وأعرب “الشرقاوي”، عن تقدير الاتحاد للإعلامية إيمان عز الدين، ولكل فريق البرنامج، لهذا الأداء المتميز، مضيفًا ” أن عملنا هو اختيار الأفضل، وأن البرنامج نجح في الحصول على هذه الثقة”.

وأكد أمين عام اتحاد الإعلاميين العرب، إن الاتحاد يقوم بتقييم الأعمال الإعلامية كل عام، من شهر مارس وحتى ديسمبر، ونجح البرنامج في أن يحظى بهذا التقييم، لتميز البرنامج لأنه برنامج تفاعلي، وحاصل على امتياز في هذ الأمر”.

وأضاف محمد الشرقاوي، أنه ” من حيث المقارنة نجد أن البرنامج حاصل على درجة جيد جدًا، أما العناصر الفنية فحصلت على جيد، كما حصلت المقدمة على درجة امتياز، والإخراج الفني امتياز، وموعد عرضه جيد”.

ما أدى إلى أن نسبة المشاهدة في مصر وصلت إلى 87%، وفي الوطن العربي إلى 73 %، ونسبة المشاهدة الدولية 69%.

وكما أضاق أن التقييم يتم من خلال الجمهور، ومن خلال لجنة خبراء إعلاميين متخصصين، داخل الاتحاد تتكون من 64 خبيرًا إعلاميًا وإعلامية، وشارك بالتقييم 55 خبيرًا إعلاميًا.

وكانت إيمان عز الدين، قد قوبلت بعاصفة من التصفيق فور الإعلان عن اسمها توقف معها الاحتفال لعدة دقائق، وتركزت كاميرات الفضائيات والصحافة عليها.