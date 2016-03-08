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مقتل شخص وإصابة آخرين في تركيا إثر سقوط قذائف من الأراضي السورية

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مقتل شخص وإصابة آخرين في تركيا إثر سقوط قذائف من الأراضي السورية مقتل شخص وإصابة آخرين في تركيا إثر سقوط قذائف من الأراضي السورية

ارشيفية

أفادت “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، إثر سقوط قذائف من الأراضي السورية على مدينة كلس التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوري المدعوم بقوات متحالفة معه استعاد قرية من مقاتلين إسلاميين بعد ساعات من سيطرة جبهة النصرة وجماعات أخرى على المنطقة الواقعة جنوبي مدينة حلب.

وأضاف أن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة جند الأقصى الإسلامية وجماعات أخرى كانت قد سيطرت على قرية العيس يوم الاثنين، في أول تقدم لها هذا العام لكن القوات الحكومية سرعان ما شنت هجوما مضادا وطردتها.

 

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