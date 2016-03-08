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أكثر الأمراض شيوعا بين النساء..هشاشة العظام وحصوات المرارة والصداع النصفى

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أكثر الأمراض شيوعا بين النساء..هشاشة العظام وحصوات المرارة والصداع النصفى أكثر الأمراض شيوعا بين النساء..هشاشة العظام وحصوات المرارة والصداع النصفى
كشف الموقع الطبى العالمى “medicinenet” المختص بكل ما يتعلق بصحة المرأة، عن مجموعة من الأمراض تتأثر بها النساء أكثر من الرجال وفقاً لأحدث الإحصائيات، وتشمل:

1. حصى المرارة أكثر شيوعا فى النساء بواقع من 3: 4 مرات عن الرجال.
>2. نحو 18٪ من النساء يعانين الصداع النصفي والصداع مقارنة بـ6٪ فقط من الرجال، أى بنسبة 3: 1.
>3. النساء يعانين من متلازمة القولون العصبى والتهابات المسالك البولية أكثر من الرجال.
>4. التهابات المسالك البولية، بما فى ذلك التهاب المثانة وعدوى الكلى من المشاكل الصحية الهامة التى تؤثر فى النساء.
>5. ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعا فى النساء من الرجال، ومرض الكلى هو السبب الرئيسى لارتفاع ضغط الدم فى النساء أكثر من الرجال.
>6. اضطرابات المناعة الذاتية (على سبيل المثال، والتصلب المتعدد، ومتلازمة سجوجرن، والذئبة) أكثر شيوعا فى النساء أكثر من الرجال، وفى هذه الأمراض، يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم نفسه.
>7. اضطرابات المناعة الذاتية تصيب 12 مليون أمريكى على الأقل 75% منهم نساء.
>8. التهاب المفاصل الرثيانى، ويؤثر على نحو 1.3 مليون أمريكى، مع 70% منهم نساء.
>9. واحدة من كل اثنين من النساء فوق سن 50 سوف تعانى من الكسور المتعلقة بهشاشة العظام فى حياتهم، وعند وصول النساء إلى 65 عاما، يفقدن نصف كتلة الهيكل العظمى لديهن.


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