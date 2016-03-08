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عبد العال: لجنة ثلاثية لصياغة وتنسيق أحكام اللائحة قبل إحالتها لمجلس الدولة

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عبد العال: لجنة ثلاثية لصياغة وتنسيق أحكام اللائحة قبل إحالتها لمجلس الدولة عبد العال: لجنة ثلاثية لصياغة وتنسيق أحكام اللائحة قبل إحالتها لمجلس الدولة

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة التي أعدت مشروع اللائحة الداخلية، ويختارهم رئيس هذه اللجنة، تقوم بصياغة وتنسيق أحكام اللائحة الداخلية بعد التعديلات التي أدخلت عليها، ثم يحال المشروع إلى مجلس الدولة.

وأوضح عبد العال – خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء أن هذا اللجنة ستقوم بالنظر في اختصاصات اللجان النوعية.

ولفت إلى أن هذه اللجنة ستنظر فيما ما ورد في الدستور بشأن اختصاصات أي من اللجان وأن مهمة اللجنة هي إعادة ترتيب هذه الاختصاصات وفقا للتعديلات التي تم التوافق عليها دون التدخل بشكل مباشر في أي نوع من المضامين والصياغات.

أ ش أ

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