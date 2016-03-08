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وقفة احتجاجية لـ«حاملي الأمتعة» في ميناء سفاجا اعتراضًا على نظام التشغيل

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وقفة احتجاجية لـ«حاملي الأمتعة» في ميناء سفاجا اعتراضًا على نظام التشغيل وقفة احتجاجية لـ«حاملي الأمتعة» في ميناء سفاجا اعتراضًا على نظام التشغيل

نظم المئات من العاملين بالشحن والتفريغ وتحميل حقائب الركاب القادمين والمغادرين بالعبارات بميناء سفاجا البحري وقفة احتجاجية أمام بوابات الميناء، وذلك اعتراضًا على نظام العمل بشركة الشحن والتفريغ معهم وهتفوا ضد مسؤولي هيئة موانئ البحر الأحمر اصطف العمال أمام بوابات الميناء.

حيث اتهم العمال المحتجين مسؤولي الشركة وهيئة موانئ البحر الأحمر بالسعي لطردهم من عملهم في التحميل في الميناء ومنعهم من الدخول للميناء.

وأكد العمال أن الشركة رفعت إيصال الشحن إلى 2000 جنيه بدلا من 500 جنيه مطالبين هيئة موانئ البحرالأحمر بالتدخل لدى شركة الشحن لإلغاء زيادة ثمن الإيصال، وأن تتولى الهيئة  أعمال الشحن، وشهد محيط الميناء وأمام بوابات الدخول تواجدا أمنيًا مكثفًا.

 

 

 

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