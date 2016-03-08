وزارة العدل تعلن أسماء المستوفين للشروط فى مسابقة وظائف الشهر العقارى

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل عن أسماء المتقدمين المستوفين لشروط المسابقة رقم 1 لسنة 2015 في الوظائف الأتية: "معاون خدمة – حرفي - مساعد سائق - مساعد تجليد".>كما أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن مواعيد الاختبارات الخاصة بكل متقدم مستوفي الشروط

وقررت أن يكون مكان انعقاد الاختبارات بقاعة المؤتمرات بالمبنى الجديد الدور الثالث بديوان عام وزارة العدل ميدان لاظوغلي القاهرة.

ويمكن التعرف على أسماء المتقديمن المستوفيين لشروط المسابقة من خلال الرابط الأتي:

ومن المقرر أن تعلن عن الأسماء المستوفية لشروط المسابقة من وظائف باحث ثالث قانون، وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، وفي وقت لاحق.

وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أعلنت عن شغل بعض الوظائف بمكاتب ومأموريات وإدارات وأقسام المصلحة وفقا لحاجة العمل بتلك الأماكن لسد عجزها.

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