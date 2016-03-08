بدء جلسة البرلمان لاستكمال مناقشات اللائحة الداخلية

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور 316 نائبًا بعد تأخر حوالى ساعة عن موعدها الذى كان مقررًا الساعة الواحدة.

ومن المنتظر أن يتم اليوم الانتهاء من اللائحة، حيث سيتم إعادة مداولة بعض المواد، كما سيتم مناقشة تقرير هيئة مكتب المجلس بشان طلب النائب خالد عبد العزيز شعبان بالإذن له بالإدلاء بأقواله أمام المحكمة، كما سيناقش تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق مع النائب كمال خالد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء.

رئيس مجلس النواب يستقبل البدرى فرغلى ووفد من "اتحاد المعاشات"

ننشر نص مذكرة اتحاد أصحاب المعاشات المقدمة لرئيس مجلس النواب