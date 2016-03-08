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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى الحرارة غدا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى الحرارة غدا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى الحرارة غدا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود غدا الاربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والاتربة، على اغلب الانحاء خاصة جهة الغرب مما يؤدى الى انخفاض الرؤية على الطرق والطقس دافىء على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا مائل للبرودة فى اول الليل بارد فى اخره .

و يبدأ الانخفاض على اقصى الغرب وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية .
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية والأحمر خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
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>الصغرى العظمى

القاهرة 15 32
>الإسكندرية 13 24
>مطروح 11 23
>بورسعيد 15 27
>دمياط 15 29
>بلطيم 15 29
>الإسماعيلية 14 32
>السويس 15 31
>العريش 16 33
>نخل 13 33
>طابا 16 30
>الطور 17 28
>مرسى علم 17 32
>الغردقة 16 31
>شرم الشيخ 18 30
>رفح 14 32
>كاترين 10 24
>سيوة 10 26
>المنيا 13 32
>الفيوم 14 32
>رأس سدر 16 29
>أبوسمبل 19 37
>وسط الدلتا 14 31
>أسيوط 12 32
>سوهاج 16 33
>الأقصر 16 34
>أسوان 19 37
>شلاتين 17 30
>حلايب 19 28
>الوادى الجديد 15 33
>قنا 16 33
>نويبع 17 28
>السلوم 11 22

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