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إحالة 13 أمين وفرد شرطة ببنى سويف للمحاكمة التأديبية بسبب تعطيل سير العمل

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إحالة 13 أمين وفرد شرطة ببنى سويف للمحاكمة التأديبية بسبب تعطيل سير العمل إحالة 13 أمين وفرد شرطة ببنى سويف للمحاكمة التأديبية بسبب تعطيل سير العمل
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن بني سويف ، اليوم الثلاثاء،إحالة 13 أمين وفرد شرطة للمحاكمة التأديبية، على خلفية إتهامهم بغلق مبنى مديرية الأمن وتعطيل سير العمل فى عام 2014.

وأضاف المصدر، أن الواقعة انتهت بالتصالح بين الضابط وأمناء الشرطة أمام النيابة العامة، بعد عقد جلسة عرفية للتصالح بحضور كبار العائلات.

وتعود الواقعة لمنتصف عام 2014 بعدما استولى عدد من أفراد وأمناء الشرطة أمام مبنى مديرية أمن بنى سويف على سلاح ميرى خاص بضابط شرطة حاول تفرقة إضرابهم أمام المديرية بعد محاولة منعه من الدخول، وإطلاقه لعدد من الطلقات النارية فى الهواء.

والأمناء المحالون للمحاكمة التأديبية هم، "محمد .س، وأحمد .ف، ومحمود .ح وسيد .ع ، وسيد .ال، وأحمد .ف ، ومحمد .ع ، وطارق .ر، ومحمد .ع ، وحاتم .ال، والرقيب إيهاب.م، ورمضان .أ، والخفير النظامى محمد .ح" .


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