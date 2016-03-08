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وزير الداخلية:ضبطنا عدة خلايا إرهابية وأحبطنا مخططاتها

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وزير الداخلية:ضبطنا عدة خلايا إرهابية وأحبطنا مخططاتها وزير الداخلية:ضبطنا عدة خلايا إرهابية وأحبطنا مخططاتها
إستقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تيو تشى هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومى بسنغافورة الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد من كبار المسئولين بجمهورية سنغافورة لحضور الإحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين وسنغافورة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين أجهزة الأمن المصرية والسنغافورية فى مجالات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها من مجالات التعاون الأمنى المختلفة .

وأعرب تيو تشى هين خلال اللقاء عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الجريمة .. مؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب ، ووجه الشكر على رعاية الطلاب الدارسين من الجالية السنغافورية فى مصر، كما أعرب عن رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى مع وزارة الداخلية المصرية فى مجالى التدريب المشترك وتبادل المعلومات .
>وإستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء العمليات الأمنية الأخيرة التى نفذتها أجهزة الوزارة والتى نجحت خلالها فى ضبط العديد من أعضاء الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها العدائية وجهودها لدعم مناخ الأمن والإستقرار وحرصها على تأمين الجاليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد ، كما أكد على ترحيب الوزارة بتوسيع أوجه التعاون الأمنى الثنائى مع وزارة الداخلية بسنغافورة فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط أجهزة الأمن فى البلدين، وحضر اللقاء برمجيت ساداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة .


>- وزير الداخلية:مسيرة الوفاء لشهدائنا الأبرار ستبقى خالدة عبر الأجيال

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