12 صفة تكتشفينها بطفلك من طريقة إمساكه بالقلم

قد نعتقد أنه يلبي مطالبنا حين يمسك بالقلم؛ ليكتب أو ليخط خطوطاً تعلمها، أو إنه ينصاع لطلبات المعلمة وتوجيهاتها، وأحيانا أوامرها الصارمة، ونحن لا نعلم أن طريقة إمساكه بالقلم أثناء الكتابة، وما يكتبه أيضاً يكشف جوانب من شخصية هذا الصغير، الذي يوصل لنا رسائل غير مباشرة، وعلينا عدم تجاهلها بقولنا إنه لا زال صغيراً.



رنا ريماوي الأخصائية والاستشارية النفسية عن طريق الخط والمتخصصة بهذا المجال من الأكاديمية الدولية في فرنسا؛ تقدم لنا الملاحظات التالية في هذا الخصوص:

• الطفل الذي يضغط بشدة على القلم هو طفل عنيد وقوين ويحتاج للتوجيه وليس الصراخ.

• الطفل الذي يضغط القلم بشدة هو أيضا طفل يمتلك روح التحدي، ويحتاج للصداقة مع من حوله.

• الذي يضغط برفق على القلم أو يمسكه بطرف أصابعه طفل متعب لنا؛ لأنه سيكون غير مبالٍ ومهمل ومستهتر.



• الذي يرسم الحروف حسبما موجود في عقله الباطن، وليس حسب الطريقة التي علمته إياها المعلمة.

• عندما يكتب بخط متوسط أو كبير، فهو يمتلك الثقة بالنفس والقوة والطموح، ورغبته في اكتشاف الجديد، وكل ما يحيط به.

• الخط المتوسط والكبير لا يعني الفشل بالنسبة للطفل، ولا يحتاج إلى تأنيب.



• أما خطه الصغير فهذا يعني أنه سيكون مستقبلاً طفلاً يخاف من الطموح.

• والخط الصغير يعني أن قدرته على التركيز في عمل واحد فقط لا أكثر.

• الخط الصغير يعني أنه سيواجه صعوبة في الانخراط في العالم الجديد.



• الخط الصغير يعني طفلاً أنانياً ومحباً للتملك غالباً.

• الخط الكبير، والذي يكتبه الطفل فوق السطر أيضاً، دليل على أنه يمتلك خيالاً زائداً على اللزوم.

• كما أن خروج الخط عن السطر يعني أن هذا الطفل لا يحب السيطرة والتحكم، ويعني طائشاً حسب تعبيرنا.