أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

12 صفة تكتشفينها بطفلك من طريقة إمساكه بالقلم

Google+ Print
12 صفة تكتشفينها بطفلك من طريقة إمساكه بالقلم 12 صفة تكتشفينها بطفلك من طريقة إمساكه بالقلم

الثلاثاء 08-03-2016 19:14

قد نعتقد أنه يلبي مطالبنا حين يمسك بالقلم؛ ليكتب أو ليخط خطوطاً تعلمها، أو إنه ينصاع لطلبات المعلمة وتوجيهاتها، وأحيانا أوامرها الصارمة، ونحن لا نعلم أن طريقة إمساكه بالقلم أثناء الكتابة، وما يكتبه أيضاً يكشف جوانب من شخصية هذا الصغير، الذي يوصل لنا رسائل غير مباشرة، وعلينا عدم تجاهلها بقولنا إنه لا زال صغيراً.


رنا ريماوي الأخصائية والاستشارية النفسية عن طريق الخط والمتخصصة بهذا المجال من الأكاديمية الدولية في فرنسا؛ تقدم لنا الملاحظات التالية في هذا الخصوص:

• الطفل الذي يضغط بشدة على القلم هو طفل عنيد وقوين ويحتاج للتوجيه وليس الصراخ.
• الطفل الذي يضغط القلم بشدة هو أيضا طفل يمتلك روح التحدي، ويحتاج للصداقة مع من حوله.
• الذي يضغط برفق على القلم أو يمسكه بطرف أصابعه طفل متعب لنا؛ لأنه سيكون غير مبالٍ ومهمل ومستهتر.


• الذي يرسم الحروف حسبما موجود في عقله الباطن، وليس حسب الطريقة التي علمته إياها المعلمة.
• عندما يكتب بخط متوسط أو كبير، فهو يمتلك الثقة بالنفس والقوة والطموح، ورغبته في اكتشاف الجديد، وكل ما يحيط به.
• الخط المتوسط والكبير لا يعني الفشل بالنسبة للطفل، ولا يحتاج إلى تأنيب.


• أما خطه الصغير فهذا يعني أنه سيكون مستقبلاً طفلاً يخاف من الطموح.
• والخط الصغير يعني أن قدرته على التركيز في عمل واحد فقط لا أكثر.
• الخط الصغير يعني أنه سيواجه صعوبة في الانخراط في العالم الجديد.


• الخط الصغير يعني طفلاً أنانياً ومحباً للتملك غالباً.
• الخط الكبير، والذي يكتبه الطفل فوق السطر أيضاً، دليل على أنه يمتلك خيالاً زائداً على اللزوم.
• كما أن خروج الخط عن السطر يعني أن هذا الطفل لا يحب السيطرة والتحكم، ويعني طائشاً حسب تعبيرنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي