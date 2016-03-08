بريزينتيشن تحصل على حقوق بث مباريات رباعي أندية مصر إفريقيا

نشر موقع جريدة "ماركا" الإسبانية تقريرا يضم التشكيل المتوقع لنادي روما مع الطريقة التكتيكية التي قد يلعب بها الذئاب ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير الذي نشره الموقع الإسباني إلى أن الفريق قد اختلفت طريقة لعبه بعد تولي لوتشيانو سباليتي مهمة تدريبه خلفا للمدرب المقال رودي جارسيا.

وتطرق التقرير للحديث حول "فراعنة" روما، محمد صلاح وستيفان الشعراوي، وأشاد أنهما يلعبان من دون مهاجم، وسيؤرقان كل من مارسيلو ودانيلو أو داني كارفاخال طوال المباراة، موضحا أنهما لن يلعبا بطريقة مباشرة مثلما كان الأمر مع جارسيا وطريقة المرتدات التي تنفذ بواسطة جيرفينيو لاعب روما السابق، وصلاح.

وتوقع التقرير أن يلعب سباليتي بطريقة دفاعية بحتة من دون مهاجمين لإضافة عمق إلى خط الوسط، واعتماده كليا على صلاح والشعراوي.

وحذر التقرير من محمد صلاح واصفا الطريقة التي قد يظهر بها في المباراة، بالخروج من "القمقم"، مع حصوله على فرصة من غياب الرقابة، أو أن يفتح له زميله أليساندرو فلورينيزي طريقا لضرب دفاعات ريال مدريد.

وأوضح التقرير إلى أن سباليتي قد فرض سيطرته على الفريق، وتحكم في كل شيء منذ وصوله، مشيرا إلى الحالة البدنية القوية التي أصبح عليها الفريق، من خلال التدريبات الشاقة.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن الذئاب قد فازوا في 7 مباريات متتالية بالدوري في محاولة منهم لفرض السيطرة واستعادة ما فاتهم من الموسم، وأيضا للوقوف في وجه ريال مدريد بمباراة العودة.

وحذر التقرير ريال مدريد من قوة الضغط الذي ينفذه روما، مشيرا إلى أن الفريق يتمتع بسرعة كافية يجب الحذر منها، وتنظيم صفوف الفريق أحد أفضل سمات الطريقة الهجومية التي يلعبون بها.

وعن دييجو بيروتي فاقترح التقرير أن يحاول كلا من كروس أو كاسيميرو إيقافه لأن المهاجم الأرجنتيني غير متوقع ويجيد ضرب الدفاعات بطريقة قوية للغاية وتكتيكية.

وكان روما قد خسر لقاء الذهاب أمام ريال مدريد في العاصمة الإيطالي 2-0.

حذرت الصحيفة ريال مدريد من تكرار سيناريو مباراة شالكه في الموسم الماضي بدوري الأبطال.

وكان ريال مدريد قد تفوق في لقاء الذهاب على شالكه بدور الـ16 العام الماضي بنتيجة 2-0 على ملعب "فيلتينس آرينا"، وفي لقاء الإياب عاد الأزرق الملكي بنتيجة 4-3 وكاد أن يقصي الأبيض الملكي من دور الـ16 في حالة تسجيله لهدف إضافي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد عليه أن يضمن، ألا يتكرر نفس الكابوس من العام الماضي مجددا في البيرنابيو، وأن يحاول فريق زين الدين زيدان الفوز باللقب.

وألمحت الجريدة إلى أنه على الرغم من غياب كريم بنزيمة مهاجم الفريق للإصابة، فإنه لا داعي للقلق على خط الهجوم في وجود ثنائية كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد لن يواجه خصما سهلا على الإطلاق، لأن الفريق قد حاول الفوز في لقاء الذهاب وقاتل من أجله، وسيكرر ما فعله في لقاء العودة.