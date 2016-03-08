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تأجيل «اقتحام قسم حلوان» لـ 30 مارس وضبط وإحضار الشهود

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تأجيل «اقتحام قسم حلوان» لـ 30 مارس وضبط وإحضار الشهود تأجيل «اقتحام قسم حلوان» لـ 30 مارس وضبط وإحضار الشهود

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان”، لـ30 مارس، لمناقشة الشهود، مع ضبط وإحضار أربعة شهود اثبات، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين ” ارتكابهم لجرائم الإرهاب، التجمهر، القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، تخريب المباني العامة، والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، حيازة الأسلحة الألية النارية، البيضاء، والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين” .

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