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روسيا تسعى لإنشاء منظمة جديدة للدول المصدرة للبترول

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روسيا تسعى لإنشاء منظمة جديدة للدول المصدرة للبترول روسيا تسعى لإنشاء منظمة جديدة للدول المصدرة للبترول

منظمة أوبك

أفادت جريدة “بزنس إنسيدر” أن روسيا تسعى إلى إنشاء منظمة جديدة للدول المصدرة للنفط، من الممكن أن تسيطر على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في العالم، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنك”.

وحسب الجريدة الأمريكية، فإن روسيا نجحت في إقناع المملكة بضرورة الإقدام على إنشاء منظمة “روبك” روسيا ودول “أوبك” برغم أن موقف روسيا من قضية سوريا يظل يناقض موقف السعودية، وإذا تمكنت موسكو من التوصل إلى اتفاق مع بلدان الخليج الأخرى، وعلى الأخص العراق وإيران، فسوف تتزعم روسيا دول العالم النفطية الرئيسية التي تسيطر على 73% من إمدادات النفط للعالم.

 

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