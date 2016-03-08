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الخميس.. محافظ ومدير أمن الغربية يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا

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الخميس.. محافظ ومدير أمن الغربية يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا الخميس.. محافظ ومدير أمن الغربية يفتتحان مجمع وحدات المرور بطنطا
يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن الغربية، بعد غد الخميس، مبنى مجمع إدارة مرور طنطا الجديد، بمنطقة سبرباى بجوار مجمع مواقف عبد المنعم رياض بتكلفة مالية قدرها 9 ملايين جنيه.

يشارك في الافتتاح اللواء هشام والى، مدير إدارة المرور، والعميد إبراهيم عبد الغفار مدير مباحث الغربية، والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث المرور، وأعضاء مجلس النواب بدائرة طنطا، وفتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا.

يذكر أن المبنى يضم كل الخدمات الخاصة بالتراخيص والفحص والمخالفات والتأمينات وغيرها من الأشياء المرتبطة، بإجراءات المرور، ويعتبر المبنى طفرة حضارية فى مجال الخدمة المرورية فضلًا عن وجود مكان يليق بالمواطن ويناسب العمل ويريح المتردد من عناء التنقل بين أكثر من مكان لإنهاء رخصته أو فحص سيارته .

وفى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أكد اللواء أحمد ضيف صقر أنه سيطالب بوجود اللجنة الصحية المعنية بالكشف على طالبى التراخيص داخل مجمع المرور الجديد، لمنع التلاعب من قبل المستشفيات الخاصة، والقضاء على ظاهرة الشهادات الصحية المزورة.

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