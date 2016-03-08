وصول الدفعة الرابعة من سيارات السلع المدعمة للفيوم

استقبلت محافظة الفيوم، صباح اليوم، للمرة الرابعة على التوالى عدد من السيارات الجديدة المحملة بالسلع الغذائية المختلفة المدعمة التابعة لحركة شباب بأمر الشعب، تمثلت في 4 سيارات محملة باللحوم والمواد الغذائية المختلفة لبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة.

وتفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، السيارات الجديدة للتأكد من جودة المنتجات وتاريخ الصلاحية والكميات المطروحة، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ الفيوم أن السيارات التي وصلت للمحافظة اليوم سيتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل مدينة الفيوم بمناطق البارودية والنويرى والشيخ حسن والحواتم إضافة إلى مركزى سنورس وابشواى، موضحًا أن السيارات تجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة تباعًا.

وأكد محافظ الفيوم أن التواصل دائم ومستمر مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إيماناً بدورها البناء والمشترك فى خدمة المجتمع جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، موضحاً أن المحافظة لاتتواني عن تقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة من محدودي الدخل والفئات الاولى بالرعاية.

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