"التربية الآمنة للدواجن " فى حلقة نقاشية بمركز النيل للإعلام بطنطا

نظم مركز النيل للإعلام بطنطا ، حلقة نقاشية حول "التربية الآمنة للدواجن بالقطاع الريفى" بمقر نادى الطفل بالمجمع الإعلامى، بهدف إثارة الاهتمام بأهمية التربية الآمنة للدواجن.> استهدفت الحلقة العمل على منع الإصابة بالفيروسات ، والتعريف بالأساليب العلمية الآمنة للتربية ، والتأكيد على أعراض الأمراض وكيفية الوقاية والوصول إلى الحلول والمقترحات بحضور مسئولو التنمية الريفية بمديرية الزراعة، والمعنيين بمديرية الطب البيطرى، والمعنيين بإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

افتتح اللقاء المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وحاضر في الندوة محمود هانى محمد مصباح، مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية حيث تناول مفهوم التربية بالقطاع الريفى، وهى التربية خارج المزارع المعروفة بالريف بغرض الاستهلاك الشخصي والإنتاج التجاري.

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