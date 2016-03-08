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أمن الشرقية:خفير نظامى وصديقه خطفا تلميذا من أمام مدرسته لطلب فدية من أسرته

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أمن الشرقية:خفير نظامى وصديقه خطفا تلميذا من أمام مدرسته لطلب فدية من أسرته أمن الشرقية:خفير نظامى وصديقه خطفا تلميذا من أمام مدرسته لطلب فدية من أسرته
تمكنت مباحث الشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من تحرير التلميذ المختطف، من أمام مدرسته، بقرية بمركز ديرب نجم، أمس، لطلب فدية مالية من أسرته، وذلك بعد 12 ساعة من الخطف، وتبين قيام خفير نظامى من مركز ديرب بخطف الطفل بمعاونة فلاح، لمرورهما بضائقة مالية، فيما تباشر نيابة ديرب نجم معهما التحقيقات بمعرفة إبراهيم الصراف وكيل النيابة وبرئاسة أحمد أبو الليل مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مجهولين باختطاف "محمد الباز"، تلميذ بالصف الثالث الابتدائى من أمام مدرسة النيل الابتدائية، التابعة لمدينة ديرب نجم، أثناء توجهه لها فى الصباح، لطلب مبلغ مالى مليون جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة ضبط الجناة. وتلقى والد التلميذة اتصالا تليفونياعلى هاتفه المحمول من أحد الأشخاص، يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح نجله.

وتمكن فريق البحث الذى ضم كلا من الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث ديرب ومعاونيه النقيبين على صفوت وأحمد عويضة بالتنسيق مع الرائد أحمد غازى رئيس مباحث الإبراهيمية والنقيب أحمد جلال رئيس مباحث القنايات. برئاسة المقدم شريف حمادة مفتش المباحث من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الحادث، وتحرير التلميذ سالما دون دفع الفدية، حيث تبين قيام كل من "عبده ر ع" 32 سنة فلاح، و"عبد الباقى ال ع ا" 46 سنة من قوة خفراء مركز ديرب، ومتغيب عن العمل من 5 أيام، ومقيمين بقرية تابعة، للمركز، بارتكاب الحادث، مستخدمين السيارة رقم 7612 رب ط ماركة نوبيرا سوداء اللون ملك وقيادة الثانى، وقاما بإخفاء الطفل بحظيرة بأرض زراعية ملك الأول، لطلب فدية مالية من والده مقابل إعادته.


>- مجهولون يختطفون تلميذا من أمام مدرسة ابتدائى لطلب فدية مليون جنيه بالشرقية

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