هؤلاء الفنانات لن تشاهدوهنّ على الشاشة في رمضان المقبل

على الرغم من حرص بعض الفنانات على المشاركة في دراما شهر رمضان سنوياً، في ظلّ غياب بعضهنّ عن السينما منذ سنوات، فإن دراما رمضان هذا العام ستشهد غياباً ملحوظاً لبعض الفنانات، ممن كنّ علامة مسجلة في رمضان بشكل خاص.

من هذه الأسماء الفنانة فيفي عبده، التي أعلنت أنها ستغيب عن دراما رمضان المقبل، لأنها لم تجد النص المناسب الذي تطلّ به.

وكان آخر عمل لـ فيفي هو مسلسل "يا أنا يا أنتي"، الذي شاركت في بطولته الفنانة سمية الخشاب، التي بدورها ستغيب هذا العام.

وعن سبب غيابها، قالت سمية في تصريحات خاصة لـ سيدتي نت إنها تحبّ أن تطلّ على جمهورها كلّ مرة بشكل مختلف، فيما لاحظت أنّ النصوص التي تعرض عليها ما هي إلا أدوار مكرّرة سبق لها أن قدّمتها من قبل، أو هي أدوار غير جيدة ومستهلكة؛ لذا فضّلت ألا تقدّم أيّ عمل هذا العام، موضحة أنها مشغولة بالاستعداد لتصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب، كما أنّ لديها فيلماً سيكون مفاجأة لجمهورها.

وبسبب انشغالها بتصوير الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، اعتذرت الممثلة الشابة منة فضالي عن المشاركة في دراما رمضان هذا العام ، ومسلسل"سلسال الدم" سيعرض في موسم آخر خارج الموسم الرمضاني، مثلما حدث مع الجزأين السابقين.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لـ منة فضالي قد جاء عبر مسلسل "وش تاني" مع الفنانين كريم عبد العزيز وحسين فهمي.

وبعد أن قامت منة شلبي بالتوقيع على عقد مسلسل "الغروب" مع المنتج جمال العدل، تقرّر تأجيل المسلسل، ليبدأ تصويره بعد شهر رمضان المقبل ليعرض في رمضان 2017.

وبسبب انشغالها بتصوير جزء جديد من مسلسلها "شطرنج" للعرض خارج سباق رمضان، لن تحضر الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام.

وعلى الرغم من حرصها على المشاركة في دراما رمضان من كلّ عام، ستغيب الفنانة التونسية هند صبري هذا العام، في الوقت الذي أصبح أحد مشاريعها جاهزاً، و قامت بالتوقيع عليه، تحت عنوان "العودة"، إلا أنها أكدت أنّه يحتاج إلى تحضيرات طويلة، كما أنها ترغب في التركيز على السينما هذا العام، إلى جاني كونها مشغولة بتصوير فيلمها التونسي "زهرة حلب"، الذي يعيدها إلى السينما التونسية بعد غياب سنوات.

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