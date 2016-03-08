من هم النجوم الأتراك الأكثر بحثاً في السوشال ميديا؟

اهتمت الصحافة التركية بقائمة أكثر الشخصيات التركية بحثاً في شهر فبراير (شباط) الفائت في مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدّر القائمة نجوم الغناء على حساب نجوم الدراما التركية، باستثناء الممثل الكوميدي ونجم الإعلانات جيم يلماز الذي احتلّ المركز الأول.

وجاءت القائمة كما يلي:

المغنية والموسيقية الشهيرة سيزين أكسو في المركز الثاني

المغني مراد بوز في المركز الثالث

المغنية ديميت أكالين في المركز الرابع

الممثل كينان أميرزالي أوغلو في المركز الخامس

الممثل كيفانش تاتليتوغ في المركز السادس

المغني تاركان في المركز السابع

النجمة هاندة ينير في المركز الثامن

الممثلة آصلي إينفر في المركز التاسع

وتقدم عليها حبيبها المغني مراد بوز، الذي احتلّ المركز الثالث في القائمة، على الرغم من أنهما تصدّرا القائمة بحديث الإعلام وجمهورهما عن قصة حبهما الجديدة.

وبهذا يكون الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ثالث ممثل في القائمة، بعد الممثلين جيم يلماز وكينان أميرزالي أوغلو، على الرغم من أنّ حفل زفافه تصدّر اهتمام الإعلام وجمهوره في مئات الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان حفل الزفاف الأكثر حديثاً عنه في شهر فبراير الفائت بامتياز.

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