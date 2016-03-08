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مصرع طالبة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم على طريق بنها القناطر بالقليوبية

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مصرع طالبة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم على طريق بنها القناطر بالقليوبية مصرع طالبة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم على طريق بنها القناطر بالقليوبية
لقيت طالبة مصرعها وأصيب 14 أخرون فى حادث تصادم مروع على طريق بنها القناطر أمام قرية بلتان.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا اليوم الثلاثاء، من مستشفى بنها الجامعى بمصرع طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب ببنها، تدعى خلود عيد عبد العزيز وإصابة 14 أخرين نتيجة حادث تصادم، ونقل طالبة بكلية التربية الرياضية بالزقازيق تدعى ريم محمد للعلاج بمستشفى السلام بالقاهرة بناء على رغبة أسرتها.

وشهدت المستشفى تواجد العشرات من طلاب كلية الآداب ببنها لوداع زميلتهم، مطالبين بسرعة إنهاء إجراءات خروج الجثمان وإجراءات الطب الشرعى والتصريح بدفنها.

وقام الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة يرافقه زين سرحان مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بتفقد حالات المصابين، وأكد على تقديم العلاج لهم والتعامل الفورى مع أى مستجدات بالحالات، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق .


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