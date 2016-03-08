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زيت بذور العنب يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر

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زيت بذور العنب يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر زيت بذور العنب يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر
جميعنا نعرف فوائد زيت الزيتون للصحة العامة، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أنه ليس المثالى، لافتةً إلى أن زيت بذور العنب الأفضل لصحة القلب والشرايين ويقلل فرص الإصابة بمرض السكر.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائى غنى بالأحماض الدهنية التى لا غنى عنها للتغذية وجدت فى العنب وغيرها من الزيوت ولكن ليس فى زيت الزيتون.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال والنساء الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض اللينوليك والذى يحتوى على أحماض أوميجا 6 الدهنية هم أقل عرضة لأمراض القلب والالتهاب ويمتلكون جسما مثاليا وأكثر صحة.

وأكد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Site”، أن ارتفاع مستويات حمض اللينوليك فى الجسم تقلل من فرص حدوث مقاومة للأنسولين، والذى هو مقدمة لمرض السكر.

وأضافت الدكتورة مارثا بلورى، أستاذ فى جامعة ولاية أوهايو، إلى أن هذه النتيجة يمكن أن تكون لها آثار واضحة ليس فقط للوقاية من أمراض القلب والسكر، بل تكون هامة أيضاً لكبار السن حيث يمكن أن تسهم فى طول العمر مع إمدادهم بمزيد من الصحة.


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