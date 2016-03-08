ليلة_الأبطال – 5 نصائح لصلاح من أجل هز شباك ريال مدريد

لا شك أن مهمة روما للمرور من عقبة ريال مدريد والفوز بفارق أكثر من هدفين والتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مهمة صعبة، ولكنها ممكنة.

في الـ6 مباريات الأخيرة لفريق المدرب زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، سجل 17 هدفا، إلا أنه استقبل 7 أهداف.

هذا يعني أن التسجيل في شباك كيلور نافاس ليس مستحيلا، إلا أنه يجب أن يكون مدعوما بقوة دفاعية كبيرة.

ولكن، ما أجمل أن يسجل محمد صلاح الليلة في شباك ريال مدريد؟

في هذا التقرير، يقدم FilGoal.com 5 نصائح للفرعون المصري لهز شباك العملاق الأوروبي على ضوء الأهداف التي سكنت شباكه في الفترة الماضية.

مصيدة التسلل

فريق زيزو يعتمد كثيرا على الدفاع المتقدم وكشف مصيدة التسلل على المهاجمين.

إلا أن سيلتا فيجو، ومهاجمه إياجو أسباس، فطنوا لهذا الأمر واعتمدوا على الكرات الطولية ما بين ظهراء الجنب وقلبي الدفاع وركض أسباس خلف المدافعين في التوقيت السليم وأنهى الهجمة بطريقة رائعة، رغم خسارة سيلتا بسباعية.

كن صاحب مبادرة

إذا أردت التسجيل في شباك ريال مدريد، استعمل سرعتك في مفاجأة دفاع ريال مدريد بالركض في اتجاه المرمى بالكرة ناحية الظهير الأيسر.

في وجود مارسيلو الهجومي بشكل كبير، يمكن لصلاح استغلال تلك المساحات، مثلما فعل جريزمان أمام ريال مدريد في دربي العاصمة.

تعاون مع فلورينزي

بالتعاون مع الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي، يمكن لصلاح تسجيل هدف شبيه بالذي سجله أنطوان جريزمان في دربي مدريد على الجانب الآخر بعد تعاون مميز مع فيليبي لويس.

المكان الصحيح

هنا يأتي دور التعاون مع ستيفان الشعراوي.

بمشاهدة هدف مالاجا في شباك ريال مدريد، فإنه يتشابه بشكل كبير مع هدف بيروتي في شباك فيورنتينا.

الفكرة في أن تختار المكان الصحيح أمام مرمى نافاس، فيمكن للشعراوي وبيروتي وصلاح مساعدة بعضهما البعض أمام المرمى في حال اختيارهم للأماكن الصحيحة في منطقة جزاء الفريق.

التركيز الدائم

كما ضغط لاعبو فريق جرانادا على وسط ملعب روما، من الممكن أن يستغل لاعبو روما ذلك.

وهنا يأتي دور صلاح، التركيز الدائم مع لاعبي وسط فريقه واستغلال أي خطأ من وسط ملعب ريال مدريد والتحرك ناحية مرمى الملكي انتظارا لتمريرة تضعه وجها لوجه ضد نافاس.

يضاف أيضا لذلك توقع الأخطاء من دفاع ريال مدريد، كما توقعها خافي إيرازو لاعب أتليتك بلباو.