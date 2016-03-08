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نائب وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى القاهرة

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نائب وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى القاهرة نائب وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى القاهرة

غادر نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله بلاده صباح الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة لترؤس وفد دولة الكويت فى اجتماعات الدورة ال 145 للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية.

كما يترأس الجارالله وفد دولة الكويت فى اجتماع مجلس الجامعة فى دورته غير العادية على المستوى الوزارى واللتين تعقدان فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية فى القاهرة خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس 2016.

ويضم الوفد المرافق للجارالله فى عضويته كلا من مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربى السفير عزيز رحيم الديحانى.
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