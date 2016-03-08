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البحرين تتسلم من الإمارات رئاسة مجلس الجامعة العربية فى دورته الـ145

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البحرين تتسلم من الإمارات رئاسة مجلس الجامعة العربية فى دورته الـ145 البحرين تتسلم من الإمارات رئاسة مجلس الجامعة العربية فى دورته الـ145
تسلم السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين فى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئاسة الدورة العادية 145 لمجلس الجامعة العربية، وذلك خلفا لدولة الإمارات التى ترأست الدورة 144 لمجلس الجامعة.

وأعلن السفير الشيخ راشد آل خليفة بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية فور تسلمة رئاستها.

وأكد مندوب البحرين فى كلمته أن المنطقة العربية تعانى من محاولة بعض الجماعات الإرهابية فرض هيمنتها على المنطقة. مثمنا الخطوات التى تتخذها دول المنطقة للتصدى لظاهرة الإرهاب متمنيا لها التوفيق فى هذا الأمر.

وتشهد الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبدء أعمال الدورة العادية 145برئاسة مملكة البحرين.

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