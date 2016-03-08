مقتل العشرات فى اشتباكات ببلدة "نهم" شرقى العاصمة صنعاء

أفادت مصادر عسكرية يمنية الثلاثاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين باليمن المدعومين بقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح من جهة وقوات الشرعية من جهة أخرى فى بلدة "نهم" شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر- فى تصريحات خاصة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"- أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع عشرات القتلى فى صفوف الطرفين.

وأضافت المصادر أن هناك اشتباكات عنيفة دارت بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثى وصالح فى ثعبات وحى الزهراء شرقى مدينة تعز، ووادى عيسى غربى المدينة على إثر هجوم للميليشيات، فى محاولات متكررة لاختراق مواقع القوات الشرعية.

ومن جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع الحوثيين فى مقر معسكر قطاع المخا التابع للواء 35، كما استهدفت معاقل فى يختل بمدينة المخا الساحلية غربى تعز، كما قصفت تجمعات فى منطقة صالة شرقى المدينة.

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