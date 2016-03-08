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"اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على "إنستجرام"

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"اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على "إنستجرام" "اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على "إنستجرام"
تخطى عدد متابعى حساب "اليوم السابع" على موقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، حاجز المليون متابع، ليحتل أكبر حساب لموقع إخبارى على إنستجرام فى ، وذلك تأكيدا وتعزيزا لريادة الموقع الإلكترونى، على مستوى مصر والشرق الأوسط.

ويبلغ عدد متابعى "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" 4,517,000 متابع، ليكون الموقع الإخبارى الأول الأكثر متابعة على موقع التدوينات القصيرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كما اقترب عدد متابعى "اليوم السابع" على "فيس بوك" من كسر حاجز الـ11 مليون معجب، ووصلت صفحة اليوم السابع على جوجل بلس 1,135,534 متابعا.

ويسعى "اليوم السابع" دائما لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومتطورة، ليواكب الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن ظن القراء الأعزاء.

"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك"

"اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على جوجل بلس
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مصر 365

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