الأهالى يقتلون مسجل خطر حاول سرقة توك توك فى الصف

قتل العشرات من الأهالى مسجل خطر أثناء محاولته التعدى على سائق محاولاً سرقة التوك توك الخاص به بمساعدة مسجل آخر فى قرية الفهمين التابعة لمركز الصف بالجيزة.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة إخطاراً من العميد محمود شوقى، بقيام الأهالى بالتعدى على مسجل أثناء قيامه بعملية سطو على سائق توك توك، مما أدى إلى وفاته نتيجة تعدى الأهالى عليه بالضرب بالحجاره والعصى، بسبب سوء سلوكه وقيامه بأعمال سرقه متعدده فى القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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