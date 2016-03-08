وزير الشباب يداعب طالبات عين شمس: "إيه الحلاوة دى أكيد معندكوش أنيميا"

داعب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، طالبات كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال تفقده لحملة "شابات وشباب بلا أنيميا" اليوم الثلاثاء، قائلا: "إيه البنات الحلوة دى أكيد معندكوش أنيميا".

كما خضع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لجهاز الكشف عن الأنيميا، وحرص طلاب جامعة عين شمس على التقاط الصور التذكارية " السيلفى" مع وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة والسكان.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة على تدعيم الأفكار الشابة، مستطردا: "مش مهم إحنا نتعب كل يهون عشان الناس تتبسط".

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