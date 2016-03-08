وزير الشباب يداعب طالبات عين شمس: "إيه الحلاوة دى أكيد معندكوش أنيميا"

داعب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، طالبات كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال تفقده لحملة "شابات وشباب بلا أنيميا" اليوم الثلاثاء، قائلا: "إيه البنات الحلوة دى أكيد معندكوش أنيميا".إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما خضع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لجهاز الكشف عن الأنيميا، وحرص طلاب جامعة عين شمس على التقاط الصور التذكارية " السيلفى" مع وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة والسكان.
وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة على تدعيم الأفكار الشابة، مستطردا: "مش مهم إحنا نتعب كل يهون عشان الناس تتبسط".
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