أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الشباب يداعب طالبات عين شمس: "إيه الحلاوة دى أكيد معندكوش أنيميا"

Google+ Print
وزير الشباب يداعب طالبات عين شمس: "إيه الحلاوة دى أكيد معندكوش أنيميا" وزير الشباب يداعب طالبات عين شمس: "إيه الحلاوة دى أكيد معندكوش أنيميا"
داعب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، طالبات كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال تفقده لحملة "شابات وشباب بلا أنيميا" اليوم الثلاثاء، قائلا: "إيه البنات الحلوة دى أكيد معندكوش أنيميا".

كما خضع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لجهاز الكشف عن الأنيميا، وحرص طلاب جامعة عين شمس على التقاط الصور التذكارية " السيلفى" مع وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة والسكان.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة على تدعيم الأفكار الشابة، مستطردا: "مش مهم إحنا نتعب كل يهون عشان الناس تتبسط".

وزيرا الصحة والشباب بجامعة عين شمس (1)

وزيرا الصحة والشباب بجامعة عين شمس (5)

وزيرا الصحة والشباب بجامعة عين شمس (6)

وزيرا الصحة والشباب بجامعة عين شمس (7)

وزيرا الصحة والشباب بجامعة عين شمس (8)


>حسين عيسى: حصول جامعة عين شمس على "الأيزو" لم يأتِ من فراغ
>
>الخميس.. جامعة عين شمس تستضيف "أشرف عبد الباقى" فى لقاء مفتوح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365