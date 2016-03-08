استشهاد مجند بسيناء فى انفجار عبوة ناسفة

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، نقل جثمان مجند من منطقة جنوب رفح لمستشفى العريش، والذى استشهد متأثرا بإصابته بشظايا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق دورية أثناء عمليات تمشيط وملاحقات لمجموعات مسلحة جنوب رفح.

من جانبه قال مصدر أمنى، إن العمليات الأمنية تتواصل فى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش، وأشار المصدر إلى أن القوات فجرت 3 عبوات ناسفة عثر عليها أثناء العمليات.

- بالصور.. سيارة إسعاف شمال سيناء تعرضت للرصاص من مختلف الاتجاهات

- "الشحات "أول شهيد إسعاف بسيناء.. بدأ عمله فى مرفق الإسعاف منذ 6 سنوات.. أب لطفلين وعرف عنه الكفاءة فى العمل والإقدام لإنقاذ حياة المصابين.. والمحافظة تقرر إلغاء حفل زفاف جماعى احتراما للشهيد

- انتظام العمل بمرفق إسعاف شمال سيناء بعد يوم من استشهاد مسعف برصاص إرهابيين