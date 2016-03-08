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استشهاد مجند بسيناء فى انفجار عبوة ناسفة

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استشهاد مجند بسيناء فى انفجار عبوة ناسفة استشهاد مجند بسيناء فى انفجار عبوة ناسفة
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، نقل جثمان مجند من منطقة جنوب رفح لمستشفى العريش، والذى استشهد متأثرا بإصابته بشظايا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق دورية أثناء عمليات تمشيط وملاحقات لمجموعات مسلحة جنوب رفح.

من جانبه قال مصدر أمنى، إن العمليات الأمنية تتواصل فى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش، وأشار المصدر إلى أن القوات فجرت 3 عبوات ناسفة عثر عليها أثناء العمليات.


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