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وزير الصحة: نسبة الأنيميا بين الأطفال وصلت لـ 40% بسبب نقص الحديد

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وزير الصحة: نسبة الأنيميا بين الأطفال وصلت لـ 40% بسبب نقص الحديد وزير الصحة: نسبة الأنيميا بين الأطفال وصلت لـ 40% بسبب نقص الحديد

وزير الصحة – أرشيفية

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن نسبة الانيميا بين الأطفال في نتيجة نقص الحديد بلغت حسب آخر الإحصائيات 40% ، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بإضافة الحديد إلى الوجبات الغذائية التي يتم توزيعها على التلاميذ خاصة في القرى ومحافظات الصعيد لمواجهة الانيميا بين الأطفال.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بكلية الآداب جامعة عين شمس بمناسبة إطلاق حملة ” شابات وشباب بلا أنيميا ” التي أطلقتها الكلية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

شهد إطلاق الحملة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي ختام الاحتفال كرمت كلية الآداب جامعة عين شمس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وسلمته الدكتورة سوزان القليني عميد الكلية درع كلية الآداب.

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